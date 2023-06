Frauenrechte in den USA – Der Kampf um die Abtreibung und seine Folgen Vor einem Jahr kippte der Supreme Court das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Wie die Frauen damit umgehen – und welche Konsequenzen manche Männer daraus ziehen. Matthias Kolb

Anti-Abtreibungs-Demonstranten versammeln sich während des Marsches für das Leben am 20. Januar 2023 in Washington vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Foto: AP

Es sind neue Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen von Planned Parenthood plötzlich erfüllen müssen. Sie fühle sich mitunter wie ein Reisebüro, sagte Mara Pliskin dem US-Radiosender NPR. Sie arbeitet für die gemeinnützige Organisation in Illinois – einem US-Bundesstaat, in dessen Nachbarstaaten Abtreibungen seit dem aufsehenerregenden Urteil des Supreme Court verboten oder nur in Ausnahmefällen erlaubt sind. Und Planned Parenthood (PP) und seine Ärztinnen und Ärzte machen genau dies: Sie organisieren Abtreibungen.