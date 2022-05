45'

Die St. Galler spielen einen Pass quer übers Feld und dringen auf dem linken Flügel in den Strafraum ein. Der Ball springt etwas durch den Strafraum und beinahe kommt von Moos kurz vor dem YB-Goalie zum Abschluss. Von Ballmoos ist aber vor dem FCSG-Stürmer am Ball, auch weil Zesiger den Stürmer etwas am Schuss hindert.