Wohnen in Winterthur – Der Kampf ums eigene Hüsli ist nochmals härter geworden Homeoffice hat die Nachfrage nach Wohneigentum nochmals erhöht. Weil der Markt derart ausgetrocknet ist, zahlen Kaufwillige massiv drauf, um ein Haus an guter Lage zu ergattern. Till Hirsekorn

In der Stadt besonders begehrt: Einfamilienhäuser mit Umschwung wie hier entlang der Turmstrasse im Breitequartier. Foto: Madeleine Schoder

Die eigenen vier Wände sind während der Corona-Krise nochmals wichtiger geworden. Homeoffice entwickelt sich vom Kann zum Muss, und die Freizeitmöglichkeiten sind eingeschränkt. Der Traum vom Eigenheim und von mehr Fläche ist deshalb bei vielen nochmals grösser geworden – und zwar messbar. Nach dem ersten Teillockdown – zwischen Frühling und Sommer 2020 – schoss die Anzahl Such-Abos für Wohneigentum schweizweit auf einen Höchststand seit 2014.

Die Nachfrage ist gross, das Angebot klein, gerade in den Zentren, gerade bei den Häusern. Das ist schon länger so, hat sich nun aber nochmals zugespitzt, auch in Winterthur und Umgebung. Hier kommen auf ein Inserat fast zehn Such-Abonnements. Dieser sogenannte Nachfrageüberhang ist gemäss dem neusten Immobilien-Monitoring der Credit Suisse «sehr gross», fünfmal grösser als im schweizweiten Vergleich.