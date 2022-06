«Halftime» auf Netflix – Der Kampf von Jennifer Lopez gegen ihre Hater Jetzt hat auch J. Lo eine eigene Netflix-Doku. Sie spart Sexismus und schlechte Witze nicht aus. Pascal Blum

Jennifer Lopez bei den Vorbereitungen für die Pausenshow während des Superbowl-Finals 2020. Foto: Netflix

Es geht oft um Leistung in «Halftime», der Netflix-Doku über Jennifer Lopez alias J. Lo, Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin aus der Bronx mit Wurzeln in Puerto Rico. Also um die Ambition, es als Latina im weissen Hollywood zu schaffen. Pausenlos dranzubleiben trotz Rückschlägen und der Gnadenlosigkeit der Boulevardpresse. Die grösste Leistung dieses Films besteht dann darin, dass er auftrumpft und dabei immer noch defensiv klingt.