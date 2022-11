Töss bei Wila – Der Kanton kommt Landwirten bei der Fluss-Renaturierung entgegen Bei der gewählten «Bestvariante» geht weniger Ackerland verloren, als Betroffene ursprünglich befürchtet hatten. Im Gebiet Würbel soll ein Bach umgeleitet werden und ein Auenwald entstehen. Rafael Rohner

Projektleiterin Simone Messner und Matthias Oplatka vom Awel im Gebiet Würbel bei Wila. Foto: Madeleine Schoder

Matthias Oplatka führt in ein kleines Wäldchen bei Wila und zeigt ins Dickicht: Hinter einem alten Holunderbusch zeichnet sich ein alter, ausgetrockneter Wasserlauf der Töss ab. Bald soll dieser wieder regelmässig überschwemmt werden. Dadurch könnte im Gebiet Würbel eine Auenlandschaft entstehen, die es so im Kanton nur noch an wenigen Orten gibt. «Die Artenvielfalt ist in solch dynamischen Lebensräumen besonders gross», sagt Oplatka, Leiter Sektion Bau im kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Insbesondere für Vögel sind sie ein regelrechtes Paradies. Und er nennt weitere Vorteile eines naturnahen Flusses: Aufgeweitete, sich immer wieder verändernde Abschnitte können Hochwasser besser ableiten. Zudem sind sie für die Bevölkerung landschaftlich attraktiv.