Bauarbeiten im Tösstal – Der Kanton plant neue Tössbrücke Der Kanton will die Strasse zwischen Wila und Turbenthal sanieren, inklusive der Brücke über die Töss. Profitieren kann auch das Freibad Neuguet. Rafael Rohner

Die Töss zwischen Wila und Turbenthal ist im Sommer oft ausgetrocknet, der Fluss fliesst dann in diesem Abschnitt unterirdisch. Foto: Marc Dahinden

Ab nächstem Frühling sind in Turbenthal grössere Bauarbeiten geplant: Auf der Tösstalstrasse beim Abzweiger Richtung Wil entsteht ein neuer Kreisel.

Nun teilt die Gemeinde mit, dass die Baudirektion auch den Abschnitt weiter dorfauswärts Richtung Wila erneuern will. In diesem Bereich sollen ein rechtsseitiges Trottoir, mehrere Fussgängerübergänge und beidseitig durchgehende Radstreifen gebaut werden, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Turbenthal heisst. Zudem sei eine Temporeduktion von 80 auf 60 km/h vorgesehen.

Das Schwimmbad Neuguet wurde 2016 saniert und liegt an der Hauptstrasse. Foto: Nathalie Guinand

Das dürfte vor allem auch viele Badegäste freuen. Denn direkt an der Strasse liegt das Freibad Neuguet. Schon mehrfach haben Besucherinnen und Besucher eine tiefere Tempolimite und ein Trottoir gefordert.

Der Gemeinderat habe sich denn auch positiv zur vorliegenden Projektstudie geäussert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Brücke genügt nicht mehr

Zum Projekt des Kantons gehört aber nicht nur die Strasse, sondern auch die rund 70 Jahre alte Brücke über die Töss müsse ersetzt werden. Sie entspreche statisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Stelle und die Brücke sind auch manchen Auswärtigen bekannt, da die Töss in diesem Abschnitt im Sommer öfter als ausgetrocknet erscheint. Der Fluss fliesst dann aber jeweils unterirdisch weiter.