Bauarbeiten in Wila – Der Kanton repariert die Tössbrücke sofort Ab nächstem Montag gibt es zwischen Wila und Turbenthal Einschränkungen. Der Kanton muss bei der Tössbrücke sofort handeln, damit sie sicher bleibt. Rafael Rohner

Die Brücke zwischen Wila und Turbenthal ist in baulich schlechtem Zustand. Foto: Marc Dahinden

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Kanton die Betonbrücke über die Töss in den nächsten Jahren ersetzen will. Sie entspreche statisch nicht mehr den Anforderungen, hiess es. Doch jetzt eilt es offensichtlich. Schon ab nächstem Montag beginnen die Bauarbeiten. Die rund 70 Jahre alte Brücke sei in einem schlechten Zustand, schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung. «Damit sie ihren Dienst weiter erfüllen kann, sind einige Sofortmassnahmen notwendig.» In den Jahren 2023 bis 2024 soll sie dann ganz ersetzt werden.

Die Bauarbeiten dauern vom Montag, 22. März, bis Anfang Mai. Während der Bauzeit werde der Verkehr einspurig über die Brücke geführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Da auch Arbeiten an der Unterseite der Brücke nötig seien, werde auch der Rad- und Gehweg unter der Brücke gesperrt.

«Eine Gefahr besteht nicht», sagt Thomas Maag, Mediensprecher in der Baudirektion. «Sonst hätten wir sie sofort gesperrt.» Brücken würden im Kanton Zürich regelmässig kontrolliert. Bei einer solchen Kontrolle habe man vor einiger Zeit festgestellt, dass die Brücke ersetzt werden müsse. Zudem habe sich nun im Rahmen der Untersuchungen gezeigt, dass Sofortmassnahmen nötig seien, so müsse auf Turbenthaler Seite ein Träger verstärkt werden.

Zweites Bauprojekt

Die Reparaturen könnten zeitlich mit einem anderen grossen Bauprojekt ganz in der Nähe zusammenfallen. Der Kanton plant seit Jahren die Sanierung der Tösstalstrasse in Turbenthal und will beim Abzweiger vor der reformierten Kirche einen Kreisel bauen. Während der Bauzeit ab April bis Ende August sollte die Strasse zwischen Wila und Turbenthal deswegen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das hätte die nun sofort nötigen Arbeiten an der Tössbrücke vermutlich vereinfacht, da der Verkehr über Wildberg umgeleitet werden sollte.

Doch die Gemeinde Wila will eine komplette Sperrung der Tösstalstrasse mit einem Rekurs verhindern. Das Projekt ist deshalb derzeit gerichtlich blockiert. Und es ist noch unklar, wann die Bauarbeiten für den neuen Kreisel starten können. Am 23. März soll an einer virtuellen Informationsveranstaltung über das weitere Vorgehen informiert werden.