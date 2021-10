YB - Luzern 1:1 – Der karge Berner Lohn kommt in der Nachspielzeit YB muss gegen Luzern 50 Minuten lang in Unterzahl spielen, ärgert sich über den VAR – und trifft nach dominanter Vorstellung doch noch zum Ausgleich. Moritz Marthaler

Doch noch drin: Nicolas Ngamaleu (vorn) jubelt über den späten YB-Ausgleich. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Ausgerechnet bei YB, ausgerechnet beim Meister. In Bern läuft zwischen den Young Boys und dem FC Luzern die Nachspielzeit, und der zuletzt so verzweifelt dem Erfolg hinterherrennende FCL steht kurz vor seinem ersten Sieg der Saison. YB tritt noch einmal einen Eckball, 93 Minuten sind schon rum, Stürmer Elia legt noch ein letztes Mal quer, am Pfosten steht Ngamaleu und trifft.

Es ist ein ernüchterndes Ende für den FCL, weil von den viel zitierten elf Freunden beim Gegner seit der 39. Minute nur noch deren zehn auf dem Platz stehen. Martins sieht Gelb in der 29. Minute, als er den Penalty verursacht, den Schulz zur Luzerner Führung verwandelt. Zehn Minuten später tritt Martins im Mittelfeld Ugrinic auf den Fuss, wieder Foul, wieder Gelb, Platzverweis.

Von der Unterzahl macht sich bei YB nie etwas bemerkbar

Davon macht sich im Spiel nie etwas bemerkbar. YB tut, was von YB in einem Heimspiel gegen Luzern erwartet wird, ist in jeder Phase des Spiels überlegen, mit einem deutlichen Übergewicht bei Ballbesitz, Corner und Torschüssen. Der Berner Goalie von Ballmoos muss in der zweiten Halbzeit ein einziges Mal eingreifen, auf der anderen Seite macht Luzerns Vasic ein grosses Spiel. Gegen Garcia hält er, mehrfach gegen Ngamaleu, einmal zeigt er zwei Glanzparaden in der gleichen Minute.

Und einmal hat Luzern den VAR auf seiner Seite. Nach 53 Minuten ist ein Berner Treffer überfällig, Ngamaleu bringt den Ball zur Mitte, Fassnacht trifft aus dem Rückraum. Der Schiedsrichterassistent zeigt Offside an, der VAR überprüft. «Wir waren uns alle sicher, dass das Tor zählt», sagt YB-Trainer Wagner, weil auch von der Bank aus zu sehen ist, dass Luzerns Wehrmann den Ball zum knapp abseits stehenden Ngamaleu spitzelt und nicht YB-Aufbauer Sierro. Ergo: kein Offside.

Das Tor wird auch geprüft – und dennoch aberkannt. Der Videoassistent dürfte Wehrmanns Zuspiel als Ablenker taxiert haben, wonach keine neue Spielsituation entsteht und demnach doch ein Abseits vorliegt.

Der Griff zum Ohr vor dem Pfiff «kein Tor»: Stefan Horisberger hört sich an, was der VAR zum vermeintlichen 1:1 sagt. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Es ist ein Rückschlag, von dem sich die Young Boys nicht weiter beeindrucken lassen. Wagner lässt munter weiter angreifen, bringt mit Kanga und Mambimbi weitere Offensivkräfte. Er sieht, wie seine Mannschaft in Unterzahl den Gegner an die Wand spielt, was er später als «richtig, richtig stark» beschreibt.

Der FCL hingegen zeigt eine eigentümliche Interpretation des Überzahlspiels. Mit ihrem fast verbissenen Ballbesitzfussball ist für die Mannschaft von Trainer Celestini meist schon im Mittelfeld Schluss, der eine Mann mehr macht sich nie bemerkbar. «Wir waren jetzt zweimal nicht schlecht gegen YB», befindet Celestini später und erinnert an das 3:4 zum Saisonstart, als Luzern eine 3:1-Führung preisgab und den letzten Treffer bereits damals in der Nachspielzeit kassierte. «Mit einer Minute weniger in beiden Spielen stehen wir mit vier Punkten gegen YB da», rechnet Celestini vor.

Nur dass er in Bern mit einem Mann mehr hätte drei Punkte gewinnen können, diese Rechnung lässt er ausser Acht.

