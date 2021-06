Beliebte Döner in Winterthur – Der Kebap-Treff im Graben muss raus und findet kein neues Lokal Nach 30 Bewerbungen hätten sie noch immer keinen neuen Standort in der Altstadt gefunden. Niemand wolle einen Dönerstand, sagt Bilal Kandil. Nicole Döbeli

Die Brüder Ali, Hasan und Bilal Kandil suchen krampfhaft ein neues Altstadt-Lokal für den Kebap-Treff. Foto: Marc Dahinden

Seit fast 20 Jahren versorgt der Kebap-Treff am Oberen Graben Studentinnen, Altstadt-Kunden und Familien mit Döner, Falafel und Co. Doch nun muss Bilal Kandil mit seinen drei Mitarbeitern auf Ende Jahr raus. Dass das Ende des Mietvertrags ansteht, weiss er schon länger, schon einmal konnte er eine Mieterstreckung um drei Jahre erreichen. Nun gilt es ernst.

Irgendwo in Winterthur ein neues Lokal für den Kebap-Treff zu finden, wäre grundsätzlich nicht schwierig: «Wir haben einen guten Namen und bringen eine treue Kundschaft mit», sagt Kandil. Doch er will in der Altstadt bleiben – dieser Wunsch scheint bis jetzt unerfüllbar. «Wir haben uns auf über 30 Liegenschaften beworben, niemand will mehr Gastgewerbe in seinem Haus.»