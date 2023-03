Umbau des Stadtgartens – Der Kiesrasen für Klimademos und Kommerz ist umstritten Im Stadtgarten soll neu eine Fläche für Veranstaltungen reserviert werden. Der ehemalige Winterthurer Stadtgärtner Christian Wieland findet diese Idee «parkfremd». Adrian Mebold

Im Sommer 2021 stand im Stadtgarten ein stattlicher Turm. Ziemlich genau dort, wo die Stadt künftig Platz für temporäre Veranstaltungen bereitstellen will. Foto: Marc Dahinden

Der Stadtgarten wird in den nächsten drei Jahren saniert und weiterentwickelt, für knapp fünf Millionen Franken, wobei ein Grossteil mit der Jubiläumsdividende der ZKB finanziert werden soll. Geplant ist unter anderem eine neue Kulturfläche. Diese soll am westlichen Ende des Stadtgartens liegen und an den Merkurplatz grenzen. Vorgesehen ist ein «feinkörniger Kiesrasen», der auch mit starken Belastungen zurechtkommt.