Kantonsrat beschliesst Lohnerhöhung

– Der Kindergärtnerinnen-Beruf wird aufgewertet Ab Januar entschädigt Zürich Kindergärtnerinnen in der gleichen Lohnklasse wie Primarlehrpersonen. Lohngleichheit ist damit aber noch nicht für alle hergestellt. Daniel Schneebeli

Voller Einsatz von Kindergärtnerin und Kindergartenmädchen in Weisslingen. Foto: Marc Dahinden

Endlich ist es so weit: Die Kindergärtnerinnen erhalten in Zukunft den gleichen Lohn wie die Primarlehrerinnen. Das bedeutet für Kanton und Gemeinden Mehrkosten von jährlich 16 Millionen Franken. Der Kantonsrat beschloss am Montag mit 127 zu 38 Stimmen die dazu nötige Gesetzesänderung.