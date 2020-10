Alle Basler Spieler in Quarantäne – Klassiker FCZ - FCB wegen positivem Corona-Fall abgesagt Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff wird die Partie zwischen Zürich und Basel auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Noch hat die Liga genügend Ausweichtermine. Adrian Hunziker

Der Klassiker FCZ gegen FCB muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden- Foto: KEYSTONE Die Partie musste kurzfristig abgesagt und verschoben werden. Foto: KEYSTONE Der FCZ verlor so in Basel 0:4. Foto: KEYSTONE 1 / 5

Ein nicht genannter Spieler des FC Basel wurde am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet. «Nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst begibt sich die komplette erste Mannschaft inklusive Staff per sofort in Quarantäne, dies, weil der Spieler am Mannschaftstraining teilnahm», lässt der FCB mitteilen.

Das hat zur Folge, dass der Klassiker FC Zürich gegen FC Basel von heute 16 Uhr nicht stattfinden kann.

Wie lange die Anweisung des Kantonsarztes dauert, steht noch nicht fest. Damit ist unklar, ob auch die Partie der Basler gegen Lausanne vom 25. Oktober betroffen sein wird.

Wären nur einige Spieler unter Quarantäne gestellt worden, hätte die Geschäftsleitung der Swiss Football League entscheiden müssen, ob das Spiel in Zürich ausgetragen oder verschoben wird. Da der FCB aber ein Schreiben des Kantonsarztes vorweisen konnte, das die gesamte Mannschaft unter Quarantäne stellt, ist eine neue Ansetzung des Klassikers gemäss Schutzkonzept der SFL die logische Konsequenz.

Neuer Termin Anfang November?

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Die frühestmöglichen Termine wären Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. Oktober. Wahrscheinlicher scheint eine Verschiebung auf den 4. oder 5. November. Dann ist bereits ein Spieltag für die Challenge League angesetzt.

Zürich gegen Basel ist die erste Spielverschiebung der laufenden Saison in der Super League. Anders als im gedrängten Kalender zum Ende der letzten Spielzeit hat die Liga noch genügend Ausweichtermine. Sechsmal ist die Super League bis Ende Dezember unter der Woche spielfrei. Und weil sich mit den Young Boys bloss ein Schweizer Vertreter für die Europa League qualifiziert hat, werden Neuansetzungen kaum durch Europacup-Termine verunmöglicht.

Die Pandemie trifft innerhalb von drei Monaten zum zweiten Mal den Klassiker. Bereits im Juli hatte es vor der Partie in Basel einen Corona-Fall gegeben, damals beim FCZ. Mirlind Kryeziu war positiv getestet worden, ein Grossteil der Zürcher hatte sich in Quarantäne begeben müssen.

Damals stand die Liga terminmässig so unter Druck, dass der FCZ in Basel mit einer Rumpf-Elf, gespickt mit U21-Spielern, antreten musste – und 0:4 unterging.