Das machen die Deutschen

Auch Jogi Löw hat elf Spieler zusammengekratzt und schickt folgende Formation auf den Platz. Man hat mir gesagt, der Boulevard überlege sich schon, wer denn an einer Niederlage Schuld sein könnte, schliesslich spielt der Sané ja wieder nicht von Beginn. Und wir erinnern uns an gestern, als der spanischen Kollegen mit ansehen mussten, wie ausgerechnet Alvaro Morata, den sie so oft gescholten haben, ihr Land in den Viertelfinal schoss.