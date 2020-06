Einzelkritiken zu FCZ – Lugano – Der Kleinste ist beim FCZ der Grösste Antonio Marchesano ist zunächst Chancentod, dann der Matchwinner. Aiyegun Tosin ist bis zu seiner Verletzung bärenstark. Und Omar Omeragic wird dem FCZ fehlen, wenn er länger ausfällt. Florian Raz

Antonio Marchesano (Mitte) lässt sich von

Marco Schönbächler (l.) und Kevin Rüegg (r.) feiern. Andy Mueller/freshfocus

Yanick Brecher – 4,5

Ist eigentlich geschlagen, als Yao in der 28. Minute schiesst – aber dann trifft der an den Pfosten. Ist eigentlich geschlagen, als Sabbatini in der 71. schiesst – aber dann klatscht der Ball an die Unterkante der Latte. Ist eigentlich geschlagen, als es Yao in der 77. noch einmal versucht – aber dann rettet Omeragic auf Kosten der eigenen Gesundheit. Ist nicht geschlagen, als Holender in der 88. ganz alleine ganz nah vor ihm den Ball auf dem Fuss hat – und kann den schlecht getretenen Ball darum locker-flockig aufnehmen. Sicher bei Flanken.

Kevin Rüegg 4

Muss hoffen, dass die Beobachter aus Augsburg bis zur zweiten Halbzeit geblieben sind. Spielt vor der Pause nämlich manchen Fehlpass, von denen einer zu Yaos Pfostenschuss führt. Ist nach dem Seitenwechsel aber plötzlich aggressiv im Pressing und exakt im Passspiel und rettet so seinen Auftritt, der aber für Bundesliga-geübte Augen wohl doch noch ein paar Fragen offen lässt.

Becir Omeragic 5

Hält seinen Kopf hin, um die Fehler seiner Nebenleute zu korrigieren. Und zwar im wortwörtlichen Sinn. Zieht nicht zurück, als Yao in der 77. aus wenigen Metern mit voller Wucht abzieht. Rettet dem FCZ damit den Sieg – und zieht sich selbst wohl eine Gehirnerschütterung zu. Wird für die Zürcher ein Verlust sein, wenn er längere Zeit ausfällt, weil er mit seinen 18 Jahren schon sehr abgeklärt verteidigt. Gute Besserung!

Nathan 4,5

Legt sich vermutlich beim Zmorge das Joghurt und die Flöckli auf den Boden und grätscht sie dann in die Schüssel. Öffnet ganz sicher alle Türfallen mit weit und hoch ausgestrecktem Fuss. Und lässt in der Migros-Schlange vermutlich auch niemanden an sich vorbei – nicht mal die Grossmutter, die nur zwei Weggli im Wägeli hat. Ist ein Zweikämpfer vor dem Herrn und jubelt schon mal nach einem Tackling wie andere nach einem WM-Tor. Ist aber eher nicht der Mann, der das Spiel von hinten schnell auslöst.

Michael Kempter – 4,5

Hat sich auf der linken Seite zum bislang verlässlichsten Verteidiger der aktuellen FCZ-Saison gemausert. Sucht immer wieder den Weg nach vorn. Vor der Halbzeit mit zu vielen ideenlosen Flanken aus dem Halbfeld. Nach dem Seitenwechsel dann mit mehr Drang zur Grundlinie und damit dorthin, von wo Tore vorbereitet werden.

Simon Sohm – 4

Ist Teil des im Vergleich zum St.-Gallen-Spiel komplett umgestalteten defensiven Mittelfelds und startet mit einem Traumpass auf Marchesano ins Spiel. Verliert danach aber den Mut und damit auch die Geschwindigkeit im Passspiel. Verschleppt darum den Aufbau und ist Mitgrund für eine wenig unterhaltsame erste FCZ-Halbzeit. Profitiert nach der Pause vom allgemeinen Zürcher Aufschwung.

Vasilije Janjicic – 4,5

Kommt zu seinem erst vierten Einsatz von Anfang an seit seiner Rückkehr aus Deutschland. Ist vor der Pause wie Nebenmann Sohm mehr mit der Angst vor Fehlern beschäftigt als mit erfolgsversprechendem Aufbauspiel. Leitet nach der Pause den Zürcher Sturmlauf mit einer Mischung aus Flanke und Schuss ein und legt einmal perfekt für Marchesano auf, der aber an diesem Sonntag lieber mit dem Kopf als mit dem Fuss trifft.

Aiyegun Tosin – 5

Will dem Rassisten von St. Gallen lieber auf dem Platz als mit Worten antworten. Was ihm 96 Minuten lang mit einer guten Leistung auch gelingt. Scheitert in der 55. Minute innerhalb von wenigen Sekunden gleich zweimal aus guter Position an Goalie Baumann und ist sonst oft der Mann, zu dem seine Kollegen den Ball spielen, wenn sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Bricht in der 91. Minute einen Sprint ab und fällt danach auf den Rasen, weil er Schmerzen im rechten Knie verspürt. Gute Besserung zum zweiten!

Antonio Marchesano – 5,5

Ist lange Zeit auf bestem Weg zu einer ungenügenden Note. Nicht, weil er seine Arbeit als Nummer 10 mit zu wenig Lust oder Einsatz verrichten würde. Sondern weil er Chance um Chance um Chance vergibt. Bei seinem vierten Abschluss aus bester Lage (71.) wirkt der Tessiner schon so verunsichert, dass der Ball vermutlich im Einwurf gelandet wäre, hätte sich nicht ein Luganesi erbarmt und ihn abgeblockt. Trifft dann aber doch noch – und das mit seinen 169 Zentimetern Körperlänge per Kopf.

Marco Schönbächler – 4,5

Beisst sich in Hälfte eins die Zähne an Lavanchy aus. Lässt den Kopf deswegen aber nicht hängen. Spielt nach der Pause mit mehr Zug ins Zentrum, um seinem hartnäckigen Gegenspieler aus dem Weg zu gehen und tritt schliesslich den feinen Eckball, der zum Tor des Tages führt.

Blaz Kramer – 3

Hat nach 54 Sekunden die Chance, seinem Team ein viel einfacheres Spiel zu schenken. Ist aber so überrascht, dass Marchesanos Querpass durch alle Tessiner Verteidiger hindurch rutscht, dass er den Ball aus sechs Metern übers Tor spediert. Kommt danach nie mehr ins Spiel zurück und holt sich nach einer schlechten Ballannahme auch noch eine gelbe Karte. Ist damit am Mittwoch in Thun gesperrt.

Adrian Winter – 4

Kommt nach einer Stunde für den indisponierten Kramer. Hat danach nicht viele Ballberührungen, macht aber als Mittelstürmer jene Bewegungen, die seinen Hinterleuten den Raum für ihre Abschlüsse lässt.

Mirlind Kryeziu –

Ersetzt in der 78. Minute den verletzten Omeragic in der Innenverteidigung und ist zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden.

Hekuran Kryeziu –

Wird bis zur 78. Minute geschont, weil der FCZ nach seiner langen Verletzungszeit nichts riskieren will. Kommt für Sohm und ist zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden.

Henri Koide –

Kommt in Minute 78 für Marchesano aufs Feld und damit zu seinem Debüt in der Super League. Ist 19 Jahre jung und ein Eigengewächs des FCZ. Zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden.

Toni Domgjoni –

Ersetzt den verletzten Tosin in der 92. Minute und ist viel z kurz im Einsatz, um eine Note zu erhalten.