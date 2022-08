Autorennfahrer aus Winterthur – Der Knirps im Kart steht an der Schwelle zum Profirennfahrer Der 19-jährige Jasin Ferati möchte sich bei Porsche für höhere Aufgaben empfehlen. Die Chancen dafür stehen gut. Denn der Seemer fühlt sich in seinem 510-PS-Boliden ausgesprochen wohl. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

Einer, der weiss, was er will: Jasin Feratis grosses Ziel bleibt die Formel 1. Foto: Madeleine Schoder

Mit einem 19-Jährigen einen Termin abzumachen, kann schwierig sein. Zumindest, wenn er ein ehrgeiziger Autorennfahrer ist. Und das ist Jasin Ferati fast schon, seit er denken kann. Anfang August ist der Winterthurer 19 geworden. Er weilte vorletzte Woche bei seinem Porsche-Team auf dem Nürburgring. Dieser Kontakt ist ihm wichtig. «Ich bin drei Tage in der Woche da, damit ich ein besseres Verständnis für das Auto und für das Team bekomme. Es soll wie eine familiäre Beziehung sein. Deshalb bin ich auch oft an der Rennstrecke, wenn ich selber keine Rennen habe.» Letzte Woche war er fünf Tage zum mentalen und physischen Training in Österreich. Kurz nachdem er zurückgekehrt war, verliess er das elterliche Haus ausgangs Seen bereits wieder in Richtung Dijon. Denn am Samstag bestreitet er dort die Rennen 7 und 8 der Porsche Suisse Sprint Challenge, die er im Schweizer Topteam Fach Auto Tech bestreitet. Seit Donnerstag laufen die Trainings.