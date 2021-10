Riesenbaustelle mitten in Zürich –

Der König aller Bagger lockt die Fans nach Zürich Der A-Rex, Europas grösster Rückbau-Bagger, reisst an der Josefstrasse die älteste Kehrichtverbrennungsanlage der Schweiz ab. Ein Spektakel für Baustellenfans. Hélène Arnet

Der A-Rex der Luzerner Firma Aregger ist der grösste Rückbaubagger Europas und derzeit an der Josefstrasse im Einsatz. Foto: Urs Jaudas

Zwei Kameras trägt er um den Hals, eine weitere hebt er an einem Stab über die Baustellenwand. Der Mann mittleren Alters ist wegen dem, was es in Zürich zu sehen gibt, extra aus Pforzheim angereist. Pforzheim liegt im Norden von Stuttgart. Und zu sehen gibt es, wie der Mann begeistert erzählt, den A-Rex in Aktion. Den grössten Rückbau-Bagger Europas. «Faszinierend, nicht wahr?»

Er ist wirklich gross und macht sich an einem wirklich grossen Gebäude zu schaffen. An der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Josefstrasse. Und A-Rex ist nicht allein. Es sind noch weitere Kolosse rundum am Zupfen, Reissen, Drücken und Sortieren. Manchmal hört man nur leise Motoren und das Summen der sich drehenden Baggerarme, dann kracht und scheppert es wieder laut.