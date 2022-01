Indigene in Südafrika – Der König, der vor dem Präsidentenpalast Cannabis pflanzt

Indigene in Südafrika – Der König, der vor dem Präsidentenpalast Cannabis anbaut 2018 schlugen Aktivisten der indigenen Khoisan-Gemeinde ihr Lager auf einer Grünfläche vor dem Sitz der südafrikanischen Regierung auf, um für die Anerkennung ihrer Sprache zu werben. Ihr Anführer wurde nun wegen Hanfanbaus festgenommen.

Die Polizei nimmt den engagierten Cannabis-Züchter vor dem Präsidentenhaus fest. Video: AFP

Trotz des heftigen Protests von indigenen Einwohnern hat die südafrikanische Polizei mehrere Cannabis-Pflanzen vor dem Palast von Präsident Cyril Ramaphosa ausgerissen. Die Pflanzen waren dort seit sechs Monaten von indigenen Aktivisten in einem Gemüsegarten angebaut worden. Der Anführer der Cannabis-Züchter, der sich selbst als König Khoisan von Südafrika bezeichnet, warf den Polizisten vor, sie hätten den Züchtern «den Krieg erklärt».

Die Polizei nahm König Khoisan und drei weitere Züchter fest. Der Aktivist klammerte sich an eine schulterhohe Pflanze, während die Polizisten diese über den Rasen des Präsidentenpalastes zogen. Einer der Aktivisten rief in der Afrikaans-Sprache: «Für Pflanzen? Für Pflanzen? Ihr seid Schund in Uniformen!»

«Ich bin sehr, sehr sauer», wird die Gattin des Königs auf dem Newsportal IOL zitiert. Die Pflanzen, auch «Dagga» genannt, seien aus medizinischen Gründen wie Krebs und Bluthochdruck angebaut und verwendet worden, so Königin Cynthia.

Nichteinhalten der Maskenpflicht wird auch geahndet

An dem Polizeieinsatz waren rund zwei Dutzend Polizisten beteiligt, einige auf Pferden und mit Spürhunden. Die Beamten teilten mit, dass drei Männer und eine Frau festgenommen worden seien.

Der Monarch der Nation des Khoisan-Volks hängt im wahrsten Sinne des Wortes an seiner Pflanze. Foto: AFP

Den Festgenommenen wird Handel mit Cannabis, illegaler Anbau der Pflanze und Missachtung der Verpflichtung zum Tragen einer Mundschutz-Maske zur Last gelegt. Die Zelte der Gruppe stehen bereits seit 2018 auf dem Rasen des Präsidentenpalasts, sie wurden im Rahmen der offiziellen Anerkennung der Sprache der Khoisan dort aufgestellt – dies notabene im selben Jahr, als in Südafrika auch der persönliche Konsum von Cannabis an privaten Orten entkriminalisiert worden war.

Zur Gruppe der Khoisan werden mehrere hunderttausend Menschen gerechnet. Die Khoisan waren in Zeiten der niederländischen Kolonialherrschaft als Buschmänner oder Hottentotten bekannt. Damit sollten die Schnalzlaute in ihrer Sprache nachgeahmt werden.

