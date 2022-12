Ende des Zürcher Kulturhauses – «Vision ohne nachhaltige Machbarkeit» – das Kosmos ist konkurs Das Zürcher Kulturhaus ist per sofort geschlossen. Gemäss dem neuen Verwaltungsrat lässt sich der Betrieb nicht mehr länger aufrechterhalten – wegen der Finanzen. Ev Manz UPDATE FOLGT

Das Kosmos strahlt nicht mehr. Seit dem 5. Dezember ist der Betrieb eingestellt. Foto: Anna-Tia Buss

Die Lichtsäuel an der Hausecke Ende Europaallee ist erloschen, eine ältere Dame steht enttäuscht vor der Eingangstüre. Nach nur drei Monaten im Amt fällte der neue Verwaltungsrat der Kosmos-Kultur AG einen folgenschweren Entscheid: Er stellt den Betrieb des Zürcher Kulturhauses an der Europaallee per sofort ein. Seit Montagmorgen ist der ganze Komplex geschlossen.

An den Schaufenstern hängen entsprechende Informationen. Und der Zusatz: «Leider blieb der Kosmos nur Vision ohne nachhaltige Machbarkeit.» Die enttäuschte Frau sagt: «Schade, das war ein guter Ort.»

Die beiden derzeit einzigen Verwaltungsräte Robert Feusi und Valentin Diem deponierten am Montagmorgen die Bilanz beim Konkursgericht, wie die Kosmos-Kultur AG in einer Mitteilung schreibt. Bei ihrem Amtsantritt Anfang September sprachen sie von einer grossen unternehmerischen Herausforderung und verordneten dem Betrieb «eine sofortige harte Sanierung», wie es in der Mitteilung heisst.

Auch das Restaurant hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Valentin Diem hat jüngst die Karte verschlankt. Foto: Ela Çelik

Trotz der Sanierung beurteilt der Verwaltungsrat das betriebswirtschaftliche Konzept in der heutigen Form als ungenügend, die Kosten des Kosmos für den laufenden Betrieb als zu hoch und die Schuldenlast als zu erdrückend. Die Liquidität sei zudem nicht länger gesichert. Deshalb könne der Betrieb des Kosmos nicht länger aufrechterhalten werden und sich nicht weiter nachhaltig finanzieren lassen. «Es ist bedauerlich, dass es keinen anderen Weg gibt. Sämtliche Rettungsversuche sind gescheitert. Die finanzielle Lage des KOSMOS wurde uns nicht transparent dargelegt. Es ist nicht möglich, den Betrieb mit dieser Schuldenlast auf eine gesunde Basis zu stellen», lässt sich Roberto Feusi in der Mitteilung zitieren.

«Kein funktionierender Businessplan»

Feusi lanciert auch einen Frontalangriff auf alle bisherigen Verwaltungsräte. «Heute wissen wir, dass ein funktionierender Businessplan schlicht nicht vorhanden war, der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten standhält.» Und dann sagt auch er jenen Satz, der am Schaufenster prangt: «Alles deutet darauf hin, dass der Kosmos immer nur Vision blieb ohne nachhaltige Machbarkeit.»

Das Kulturhaus machte in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Mit klingenden Namen wie Politaktivistin Falvia Kleiner und Koch Markus Burkhard, Ex-Migros-Kommunikationsfrau Monika Glisenti, PR-Berater Edwin van der Geest, linker Immobilien- und Event-Tausendsassa Steff Fischer, Filmemacher Ruedi Gerber, Stina Werenfels, Samir und Bruno Deckert.

Komos Zuerich Zuerich 22.06.2020 Anna-Tia Buss / Tamedia Anna-Tia Buss / Tamedia

Bereits vor über fünf Jahren, als der Buchhändler Deckert und der Filmemacher Samir die Idee eines 5500 Quadratmeter grossen Ortes mit sechs Kinosälen, Restaurant, Klub und Buchladen lancierten, war klar: Das wird ein Superdampfer. Das werde rentieren, hiess es immer. Man sei im Businessplan. Dann kam Corona und die Zweifel an der finanziellen Standhaftigkeit des Unternehmens mehrten sich. Zwischenzeitlich wurde der Betrieb auch tageweise geschlossen. Dass die SBB als Eigentümerin der Kosmos-Kultur AG immer wieder unter die Arme gegriffen hat, ist ein offenes Geheimnis.

Nicht gerade förderlich waren die zahlreichen personellen Querelen. Alles begann mit der Spaltung des Verwaltungsrates in die Lager beider Gründer. 2019 übernahm das Deckert-Lager, ein Jahr später übernahm jenes von Samir und setzte ein Frauenquintett um Monika Glisenti in den Verwaltungsrat ein.

Wie es mit den 71 Angestellten weitergeht, ist offen. Was mit der Liegenschaft an der Europaallee passiert, ebenfalls.

