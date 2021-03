Alterszentren Stadt Winterthur – «Der Kostensprung ist ein Riesenschock» Per Mai ändert die Stadt die Taxen in den Alterszentren. Dadurch steigen die Kosten für Gewisse massiv. Eine Angehörige kann das nicht nachvollziehen. Jonas Gabrieli

Eine Bewohnerin eines Altersheims beim Frühstück. Symbolfoto: Thomas Egli

«Wir fühlen uns von der Stadt vor den Kopf gestossen», sagt eine Frau, die wegen ihrer Mutter anonym bleiben will. Diese lebt heute für rund 5000 Franken pro Monat in einem städtischen Alterszentrum. Mit der überarbeiteten Taxordnung per 1. Mai werden es neu bis zu 6700 Franken sein – für die gleichen Leistungen. Im Jahr sind das 20’000 Franken mehr. «Es ist ein Riesenschock für sie.» Nie und nimmer sei eine massive Preissteigerung um ein Drittel ohne jede Leistungssteigerung zu erwarten gewesen. Auch andere Angehörige würden ähnlich denken.

Einziges Trostpflaster: Die volle Preissteigerung tritt für die bisherigen Bewohner erst in zwei Jahren in Kraft, dadurch erhöhen sich die Kosten vorerst um maximal 900 Franken pro Monat.