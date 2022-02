Das erzählt Putin seinem Volk – Der Kreml sieht die USA auf dem «Höhepunkt der Hysterie» Es sei der Westen, der die Spannungen um die Ukraine befeure, sind viele Russen überzeugt. Präsident Wladimir Putin erklärt dem Volk, Russland sei gerüstet, setze aber weiter auf Dialog. Zita Affentranger

Werfen dem Westen Kriegshetze vor: Der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem Treffen mit Aussenminister Sergei Lawrow am Montag. Foto: Alexei Nikolsky (AFP)

Wer Russland die Temperatur fühlen will, schaut die wöchentliche Nachrichtensendung «Westi Nedeli». Dmitri Kisseljow, der durch die Sendung führt, werden exzellente Kontakte zu Präsident Wladimir Putin persönlich nachgesagt. Sein Wort gilt deshalb etwas in Russland. Und in der Regel spricht Kisseljow ohne Hemmungen und droht dem Westen auch mal mit «nuklearen Konsequenzen». Auf dem Höhepunkt der Krim-Krise 2014 sprach er davon, Russland habe die «Macht, die USA in radioaktive Asche zu verwandeln».