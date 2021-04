Verdächtige Geschäfte, tote Zeugen – Der Krimi um einen kasachischen Milliardär und seine Schweizer Villa

Gegen einen der reichsten Männer Kasachstans wurde wegen Bestechung ermittelt. Jetzt ist er tot – gestorben an Corona. Kurz zuvor verkaufte er seine vergammelte Villa am Zürichsee an einen reichen Schweizer.