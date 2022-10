Veganer Laden in Winterthur – Der Laden, der sich gegen Masken wehrte, macht dicht Der Tofulino am Graben wird per Ende Jahr zugehen. Die Besitzerin des veganen Ladens wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen die Maskenpflicht – ohne Erfolg. Nun fehlen ihr die Kunden. Jonas Keller

Viele Kunden lassen den Tofulino links liegen – mit Folgen für den Laden. Foto: Marc Dahinden

«Die Zeit des Tofulino ist abgelaufen», sagt Monika Akeret in einer Sprachnachricht auf Telegram, wo sie für ihren Laden eine eigene Gruppe betreibt. Seit fast zehn Jahren führt Akeret den Laden für vegane Produkte am Graben in Winterthur. Nun soll voraussichtlich Ende Jahr Schluss sein.