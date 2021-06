Im Regionalcup-Final – Der lange Lauf des SC Veltheim Mit einem 6:2-Sieg im Halbfinal gegen Seefeld hat Drittligist Veltheim im Zürcher Regionalcup bereits den vierten Zweitligisten ausgeschaltet. Im Final wartet mit Unterstrass ein Fünfter. Urs Kindhauser

Veltheim feiert: Ramon Cecchini, Besnik Tahiri, und Bruno Michienzi (von links) jubeln nach Tahiris Tor zum 2:1. Foto: Urs Kindhauser

Diessenhofen, Schlieren, Uster und Seefeld – sie alle spielen in der 2. Liga. Der SC Veltheim auch – aber erst in der nächsten Saison. Doch alle vier Zweitligisten sind am Veltemer Aufsteigerteam aus der 3. Liga gescheitert, am klarsten am Donnerstag Halbfinalist Seefeld, das in der Gruppe 1 auf dem 10. Rang liegt. «Der Gegner war heute sicher nicht so stark wie Schlieren oder Uster», schätzt Veltheims Trainer Richard Oswald. «Aber wir haben gesehen, dass wir eine starke Truppe zusammen haben. Wir haben eine gute Leistung gebracht.»

SC Veltheim (3.) – FC Seefeld (2.) 6:2 (3:1). Infos einblenden Flüeli. – 300 Zuschauer. – Tore: 10. Ciccone 1:0. 21. Küderli 1:1. 37. Tahiri 2:1. 43. Gyger (Eigentor) 3:1. 59. Buchmann 4:1. 68. Schiess 5:1. 87. Hänni 5:2. 93. Müller 6:2. – Veltheim: Bauer; Buchmann, Tahiri, Lauria, Brütsch; Bajrami, Martin (83. Marsch); Michienzi (71. Miraglia), Cecchini (84. Müller), Banhegyi (77. Cecco); Schiess (83. Duske).