Dominic Lobalu – Porträt eines Sportwunders – Der Lauf seines Lebens Als er neun war, wurden seine Eltern vor seinen Augen erschossen. Als er neunzehn war, flüchtete er in die Schweiz. Die Geschichte eines der besten Athleten der Welt, der kein Land hat, für das er starten darf. Christof Gertsch Mikael Krogerus (Das Magazin)

Dominic Lobalu: Für den Südsudan will und kann er nicht starten, für die Schweiz darf er nicht starten. Foto: Maurice Haas

Prolog

Ein Vollwaise kommt an

An einem Tag im August 2019 führte ein Mitarbeiter des Integrationszentrums Seeben in Ennetbühl SG mit einem Anruf zwei Leben zusammen: Das von Markus Hagmann, vierundvierzigjähriger Oberstufenlehrer, Vater zweier Kinder, Hobby-Leichtathletiktrainer. Und das von Dominic Lobalu, einundzwanzigjähriger Geflüchteter aus dem Südsudan, Vollwaise, seit drei Monaten in der Schweiz.