FCW schickt den SC Kriens mit einer 1:6-Niederlage heim – Der Leader brilliert wie ein Leader Der FC Winterthur ist jetzt schon ein Tabellenführer der Challenge League mit fünf Punkten Vorsprung. Seine Leistung beim 6:1-Kantersieg gegen den SC Kriens war in jeder Beziehung überzeugend. Hansjörg Schifferli

Bereits nach knapp einer Viertelstunde eröffnet Roman Buess mit seinem Penaltytreffer den Winterthurer Torreigen – 10 Minuten später führt der FCW schon 3:0. Foto: Enzo Lopardo

Natürlich war es ein Heimspiel eines Leaders gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten und unbestrittenen Abstiegskandidaten Nummer 1. Aber es war doch auch so: Der FCW hat in all den vergangenen Jahren so oft nicht überzeugt, wenn sie ihm mal die Chance bot, vorne anzuklopfen. Und der Gast aus Kriens hat selbst als Tabellenletzter den Ruf, ein unangenehmer Gegner zu sein; und er hat in den letzten beiden Spielen gegen Teams aus der weiteren Spitzengruppe, in Aarau und daheim gegen Schaffhausen, mit zwei 0:0 gepunktet. Und dann erschien er auf der Winterthurer Schützenwiese auch noch mit einem neuen Trainer, was gemeinhin als Hinweis auf drohende Leistungssteigerungen gilt.