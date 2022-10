Wenn ich an Coiffeur-Meisterschaften denke, sehe ich ein Model auf einer Bühne, und einen Figaro, der sich an dessen Haaren austobt. Sprich, das Ergebnis ist meist sehr exzentrisch und schrill.

Sie sprechen die sogenannten Avantgarde-Frisuren an, die immer auch ein Teil der Shows sind. Hier geht es in erster Linie darum, perfektes Handwerk bei den Haarschnitten und den Haarfarben zu zeigen. Vergleichbar mit einer Haute-Couture-Modeschau. Diese Modelle sind ja auch nicht alltagstauglich, sondern in Stoff umgesetzte Träume.