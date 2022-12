Jahrelanger Missbrauch an Schule – Der Lehrer stand plötzlich nackt bei der Schülerin unter der Dusche In einer christlichen Schule im Kanton St. Gallen kam es über Jahre zu Gewalt und sexuellen Übergriffen. Hinweise gab es schon lange – doch erst jetzt kommt das wahre Ausmass ans Licht. Cyrill Pinto

Ein Bericht zeigte den Missbrauch an der christlichen Privatschule auf – nun übt sie sich in Schadensbegrenzung. Foto: Daniel Ammann

Der Untersuchungsbericht liest sich wie ein Kapitel aus Dantes «Inferno» – und er lässt nur erahnen, was für ein Regime der Angst und der Gewalt an der Privatschule Domino Servite (Dienet dem Herrn) in Kaltbrunn SG herrschte. In nüchternem Ton schildert er ein System der Unterdrückung und des körperlichen Missbrauchs. In mehreren Fällen kam es zu sexuellen Übergriffen bis hin zur Vergewaltigung.