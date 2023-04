Flohmarkt in Winterthur – Der letzte Akt im Sommertheater Kostüme, Lampen, Notenständer: Das Sommertheater verkauft seinen Fundus. Eigentlich sei alles fast gratis, sagt Direktor Hans Heinrich Rüegg. Helmut Dworschak

Hier wurde frisiert und geschminkt: Hans Heinrich Rüegg in der Maske. Foto: Helmut Dworschak

Seit letzten Herbst ist das Sommertheater Winterthur für immer geschlossen. Nun werden Requisiten, Kostüme und einzelne Möbelstücke verkauft: der Fundus, wie es im Theater heisst. Der Fundus ist eine Zeitmaschine. Es sind diese Dinge, die Bühne und Schauspielerinnen und Schauspieler in die Zeit versetzen, in der ein Stück spielt. Oder in die entsprechende Weltgegend. Da ist zum Beispiel ein Fez, wie er in Osmanischen Reich verbreitet war. Hat nicht Hans Heinrich Rüegg ihn in einer Rolle getragen? Man meint ihn vor sich zu sehen. Er aber sagt, er habe so viel gespielt, dass er es nicht mehr wisse.