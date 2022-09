Ueli Maurer im Porträt – Der letzte Oppositions-Bundesrat Der zurücktretende Ueli Maurer war einer der wandelbarsten Schweizer Politiker der letzten Jahrzehnte, unberechenbar und wendig, bei vordergründig stahlhartem Rechtskurs. Sein Abgang vollendet den Generationenwechsel innerhalb der SVP. Fabian Renz

Hat am Freitag seinen Rücktritt bekannt gegeben: Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Spekulationen sind vorbei: Bundesrat Ueli Maurer tritt per Ende Jahr zurück. Das gab der Finanzminister am Freitag an einer eilig einberufenen Medienkonferenz in Bern bekannt. Der 71-Jährige ist der derzeit amtsälteste Magistrat.