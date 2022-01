Weltweit tätiges Unternehmen – Der letzte Schliff kommt aus Andelfingen – seit 70 Jahren Im Herbst 1951 gründete Konrad Meister seinen Einmannbetrieb für Schleifmittel. Heute stellt die Meister Abrasives AG hochpräzise Schleifkörper für die ganze Welt her. Markus Brupbacher

Links das zu schleifende Teil, rechts der hochpräzise Schleifkörper von Meister Abrasives. Foto: Meister Abrasives AG

Wer «Andelfingen» hört, denkt vermutlich zuerst an den markanten Kirchturm, die Holzbrücke über die Thur oder ans Schloss samt Park. Dass in der Weinländer Gemeinde auch weltweit tätige Firmen ihren Sitz haben, ist weniger bekannt. So zum Beispiel das Unternehmen Meister Abrasives AG, das an der Weinlandautobahn A4 Winterthur–Schaffhausen liegt.

Blick auf die Weinlandautobahn A4 bei Andelfingen: Rechts neben der Autobahn liegen vorne die Gebäude der Meister Abrasives AG. Foto: Madeleine Schoder

Neben der Zufahrtsstrasse steht ein Hinweis darauf, was die Firma mit ihren weltweit über 200 Mitarbeitenden herstellt: Hochpräzisionsschleifkörper. Der runde Schleifstein aus Natursandstein am Strassenrand erinnert an die Ursprünge des Schleifens. In dem Stein hat es harte Quarzkörner, mit denen man früher zum Beispiel Messer schliff.