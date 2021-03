Verschwörungstheorien im Job – Der Leugner neben mir Corona? Halb so wild. Impfen lassen? Nie im Leben. Was es im Unternehmen anrichtet, wenn Kolleginnen und Kollegen abdriften. Julian Erbersdobler

Corona-Leugner finden sich überall: Ängstliche und unsichere Menschen sind besonders empfänglich für Verschwörungstheorien. Foto: Getty Images

Die Wissenschaft lügt uns an. Die Erde dreht sich doch gar nicht. Immer wieder hört Michael Holzer solche Sätze von einem Kollegen, der mit ihm im Büro eines IT-Unternehmens sitzt. Schon vor der Corona-Krise führte das zu Streit. Aber jetzt sei alles noch viel schlimmer, sagt er. Die Gespräche laufen meistens nach demselben Schema: Holzer ist erst irritiert, dann bringt er Argumente ein, redet dagegen. Der Kollege bleibt bei seiner These, macht zu. Die Situation eskaliert.

Michael Holzer heisst eigentlich anders. Er will in diesem Text nicht mit seinem richtigen Namen auftauchen. Wegen des heiklen Themas: Was bedeutet es, wenn Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz Verschwörungsmythen verbreiten? Wenn Dinge geleugnet werden, die wissenschaftlich erwiesen sind?