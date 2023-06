Chaosfahrt in Winterthur – «Der LKW-Fahrer tat das Richtige» Die Stadtpolizei brachte den Autofahrer, der am Dienstag zwei Unfälle verursachte, ins Kantonsspital Winterthur. Gestoppt hat ihn ein couragierter Chauffeur aus Rumänien. Delia Bachmann

Mit seinem Sattelschlepper stoppte ein rumänischer Chauffeur die Chaosfahrt des 79-jährigen Lenkers. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Erst ein Sattelschlepper konnte die Irrfahrt des Seniors stoppen: Ein 79-Jähriger sorgte am Dienstag auf den Winterthurer Strassen mit einer Chaosfahrt für Aufregung. Auf der Wingertlistrasse in Seen touchierte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Weil er nicht anhielt, machte der andere Fahrer kehrt und nahm die Verfolgung auf. Die Unfallmeldung ging kurz nach 12 Uhr bei der Stadtpolizei Winterthur ein. Noch ehe die Patrouille eintraf, meldete der Verfolger einen Beinahe-Unfall mit einem Stadtbus.

An der Adlerstrasse in Mattenbach versuchte die Stadtpolizei, den Autofahrer zu stoppen – ohne Erfolg. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Gerast ist der Mann allerdings nicht. Laut Rahel Egli, Sprecherin der Stadtpolizei, fuhr er mutmasslich langsamer als 50 Kilometer pro Stunde. Ein Lastwagenfahrer aus Rumänien beobachtete die Szene und stellte seinen Sattelschlepper quer auf die Strasse. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Auf einen Mitarbeiter der Autogarage gleich neben der Unfallstelle machte der Lenker danach einen «verwirrten» Eindruck.

Warten auf den Mechaniker aus Rumänien

Laut Egli wurde der Mann von der Sanität ins Kantonsspital Winterthur gebracht, weil er «apathisch» wirkte. Zu seinem Motiv und zur Frage, ob er noch im Spital ist, kann die Polizei keine Angaben machen. Der Lenker werde aber wegen diverser Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht und zur Befragung vorgeladen. Auch der Chauffeur verbrachte einen Extratag in Winterthur. Den beschädigten Lastwagen stellte er auf einem Parkplatz an der Zeughausstrasse ab. Für die Reparatur reiste extra ein Mechaniker aus Rumänien an. Die Autofahrt dauert rund 17 Stunden.

Die Frage, ob man als Zivilist eingreifen solle in solchen Situationen, kann Rahel Egli nicht pauschal beantworten: «Im konkreten Fall tat der LKW-Fahrer das Richtige, indem er die Kollision in Kauf nahm», sagt sie. Es seien an jenem Tag viele Fussgänger unterwegs gewesen. Diese hätten verletzt werden können, wäre der Senior aufs Trottoir ausgewichen.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.