Gasthaus in Neftenbach – Der Löwen will keine traditionelle Dorfbeiz mehr sein Der neue Besitzer erhob die Dorfbeiz zum Speiselokal. Nun wenden sich die Vereine vom Löwen ab, weil der Wirt für einen Besuch das Duschen voraussetzt. Jan Andrin Stolz

Das Gasthaus zum Löwen in Neftenbach wandelt sich von der Dorfbeiz zum Speiselokal. Foto: Madeleine Schoder

Vor fast drei Jahren hat Boris Jaschke zusammen mit seiner Frau das Gasthaus zum Löwen in Neftenbach übernommen. Das Restaurant, das bisher vor allem für seinen grossen Garten bekannt war, hat sich seither stark verändert. Jaschke gestaltete die Innenräume moderner und setzt den Fokus auf «qualitative Speisen aus regionalen Produkten». Dafür stellte er extra zwei ausgebildete Köche ein.

«Für mich war der Löwen nie eine Dorfbeiz», sagt Jaschke. Er sehe das Gasthaus als Speiselokal mit guter Küche. Er verwehre niemandem die Tür, als Gastronom müsse man sich aber positionieren: «Ich stelle nicht zwei Köche an, um eine billige Küche zu bieten.» Jaschke kauft seine Zutaten saisonal in der Region ein und passt dementsprechend die Speisekarte laufend an: «Tomaten sind beispielsweise nur im Sommer auf dem Menu.»

Vereine vergrault

Seit einigen Monaten besuchen die Neftenbacher Sportvereine den Löwen nun nicht mehr. Grund dafür war ein Mail Jaschkes, in dem er sich auf die damals geltenden Corona-Massnahmen bezog, die das gemeinsame Duschen nach dem Training untersagten: «Bei einem Besuch im Innenraum eines Restaurants ist dies aus hygienischer Sicht schwierig.» Das Mail schrieb er, kurz bevor die Vereine ihre Trainings nach dem Lockdown wieder aufnehmen durften.

«Wenn mein Verein gern ein Restaurant besucht, dann esse ich dort auch mal privat mit der Familie.» Silvia Weidmann, Präsidentin Frauenriege Neftenbach

Jaschke machte die Vereine darauf aufmerksam, dass sie nach Trainings nur geduscht in seinem Lokal einkehren dürfen oder das Restaurant an anderen Tagen als Speiselokal nutzen sollen.

Silvia Weidmann, die Präsidentin der Frauenriege, äusserte ihren Unmut gegenüber dem Wirt und fühlt sich mit ihrem Verein nun nicht mehr willkommen: «Wir entschieden uns, den Löwen nicht mehr zu besuchen.» Für ein Lokal müsse es doch wichtig sein, gute Beziehungen zur Dorfbevölkerung und den Vereinen zu pflegen: «Wenn mein Verein gern ein Restaurant besucht, dann esse ich dort auch mal privat mit der Familie.»

Weil es den Neftenbacher Vereinen ihrerseits wichtig ist, die lokalen Betriebe zu unterstützen, wechseln sie mit ihren Besuchen unter den verschiedenen Beizen ab. Aufgrund des Mails fiel der Löwen laut Weidmann aus dieser Rochade. Den schönen Garten des Restaurants werde sie vermissen.

«Wir haben das Mail nicht mit bösen Absichten verschickt», sagt Jaschke. Wenn sich die Vereine deshalb aber vom Löwen abwendeten, akzeptiere er das. «Uns ist es wichtig, dass wir als Speiselokal wahrgenommen werden.»

Blick in die Zukunft

Boris Jaschke hat den Pachtvertrag kürzlich um drei weitere Jahre verlängert. Er freut sich darauf, das Restaurant weiterzuentwickeln. Der Anfang sei nicht einfach gewesen, besonders wegen der Pandemie: «Trotzdem haben wir in den letzten Jahren viel in den Innenausbau investiert und hoffen, dass dies in den kommenden Jahren Früchte tragen wird.»

«Durch den Konzeptwechsel hat es gedauert, bis es im Löwen wieder eine Stammkundschaft gegeben hat», so Jaschke. Er spreche im heutigen Löwen andere Leute an als noch vor zehn Jahren und sieht in Neftenbach noch weiteres Potenzial: «Das Dorf wächst und die vielen Familien kehren auch gern öfter in Restaurants ein.»

Seit rund zwei Monaten befinden sich laut Jaschke die Gästezahlen wieder in mehr oder weniger normalen Verhältnissen. «Das Nachholbedürfnis macht sich bemerkbar.» Es gebe vermehrt wieder grosse Reservationen. Noch sei das Restaurant aber nur zu zwei Dritteln bestuhlt, und das Personal müsse eine Maske tragen: «Ich hoffe auf baldige Normalität.»

Umsatz macht der gelernte Hotelier derweil nicht nur mit dem Restaurant, sondern er bietet auch Hotelzimmer an. Für ihn sei dies ausschlaggebend gewesen bei der Übernahme: «An Wochentagen übernachten viele Handwerker aus anderen Kantonen in Neftenbach, weil sich eine tägliche Fahrt nach Hause nicht lohnt.» Das stellte sich für Jaschke als gute Entscheidung heraus. Während des Teil-Lockdown im vergangenen Winter durfte er im Hotel weiterhin Gäste empfangen. Seit den Lockerungen erscheinen auch Touristen – vor allem aus dem Tessin und der Westschweiz – wieder im Gasthaus.

