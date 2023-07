Wilderei in Kenia – Der Löwentöter ist zum Tierschützer geworden Er war 15, als er mit Pfeil und Bogen einen Löwen erlegte. Heute kämpft Abraham Bashura Wario als Ranger für die Wildtiere im Südosten Kenias. Aber wie kann man Tiere schützen, wenn Menschen hungern? Paul Munzinger

Sie nennen ihn Arafat, Held, weil er einst einen Löwen schoss: Abraham Bashura Wario (29), Ranger in der Mgeno Conservancy. Foto: Paul Munzinger

Der Ort, an dem Abraham Bashura Wario den Höhepunkt und das Ende seiner Karriere als Wilderer erlebt hat, liegt an einem Wasserloch, wenige Meter oberhalb des Ufers. Genau genommen sind es drei Orte, Wario erinnert sich an jeden einzelnen.