Tennis NLA-Interclub – Der LTC Winterthur kann den Abstieg nicht abwenden Der Tennisteam des LTC Winterthur, das zum ersten Mal in der Nationalliga A antreten konnte, hat den Ligaerhalt denkbar knapp und auf unglückliche Art und Weise verpasst. Urs Mettler

LTC-Teamleader Henri Laaksonen erwischte in Neuenburg nicht seinen besten Tag. Madeleine Schoder/Tamedia

In der letzten Begegnung der Winterthurer am Mittwoch auswärts gegen CT Neuenburg ging es für beide Equipen um Sein oder Nichtsein in der höchsten Liga. Ein 5:4-Sieg reichte beiden Teams zur Rettung.

Die Schicksalsbegegnung stand für den LTC in den Einzeln unter einem schlechten Stern. Zum einen erwischte Teamleader Henri Laaksonen nicht seinen besten Tag und konnte seinem Team nicht den erhofften Punkt verschaffen. Kurze Zeit später verletzte sich Captain Roman Vögeli und musste seine Partie aufgeben. Dann verlor auch noch Andrey Kuznetsov sein Einzel, nachdem er zwei Punkte vor dem Sieg gestanden hatte.

Ausgleich nach Rückstand

So lagen die Winterthurer nach den Einzeln vermeintlich vorentscheidend 2:4 zurück. Doch als sie in den drei Doppeln innert kurzer Zeit den ersten Satz gewonnen hatten und im zweiten Satz allesamt mit einem Break vorauslagen, schien das Unwahrscheinliche plötzlich möglich – erst recht, als es nach zwei gewonnenen Doppeln 4:4 stand.

Dass es letztlich doch nicht zum 5:4-Sieg reichte, war der Steigerung des ersten Neuenburger Duos zuzuschreiben, das sich ins entscheidende Match-Tiebreak rettete und dort klar die Überhand hatte.

