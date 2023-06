Junger Skorer nach Winterthur – Der Mann, der beim EHCW zur Tormaschine werden kann Nach Matt Fonteyne (25) haben die Winterthurer mit Josh Lawrence einen noch jüngeren zweiten Kanadier verpflichtet. Er ist erst 21. Urs Kindhauser

Josh Lawrence kommt von den Halifax Mooseheads zum EHCW. Foto: PD

Einen so jungen Verstärkungsspieler wie Josh Lawrence hat der EHC Winterthur in seinen bisher sieben Jahren in der Swiss League noch nie unter Vertrag genommen. Der Rechtsschütze ist erst 21 Jahre alt. Er kann Flügel oder Center spielen. Sportchef Christian Weber sieht viel Potenzial im Neuzuzug: «Josh ist ein sehr junger Spieler, der seine Profikarriere in Europa lancieren will. Trotz seines noch jungen Alters ist er bereits ein versierter Spielmacher, der über ein gutes Auge für das Spiel verfügt. Zusätzlich mit seinem guten Schuss, macht es ihn zu einem kompletten Spieler.»