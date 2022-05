Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur – Der Mann, der die Naturwissenschaften unters Volk brachte Peter Lippuner wird als Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur NGW verabschiedet. In 15 Jahren hat er vielen Leuten die Berührungsängste genommen. Alex Hoster

Seine Erfahrung als Fernsehmacher nutzte Peter Lippuner, um die Naturwissenschaftliche Gesellschaft volksnah zu machen – mit Kinder-Uni, Exkursionen und zahlreichen Spezialaktionen. Foto: Roger Hofstetter

Die naturwissenschaftliche Begeisterung von Peter Lippuner wurde an der Kantonsschule in Winterthur geweckt: «Mein Geographie- und mein erster Biologielehrer vermittelten ihren Stoff so spannend, dass es mich regelrecht packte», erzählt er, «Und ich hätte wohl ein entsprechendes Studium gemacht, wenn da nicht mein Interesse an Linguistik und meine Liebe zu Sprachen gewesen wären.» Also Anglistik.

Doch bei einem längeren Sprachaufenthalt in Englandaufenthalt wurde ihm klar, dass das Unterrichten nicht seine Zukunft war. 1971 bewarb er sich nach seiner Rückkehr beim Fernsehen als Journalist. Dass er sich dabei unbescheiden als «Mann der Stunde» verkaufte, der in England gesehen habe, «wie die grosse BBC modernes Fernsehen macht», half nicht: Kein Bedarf, hiess es.

Im Militärdienst lernte er jedoch zufällig den Sportchef des Schweizer Fernsehens kennen und dieser bot dem (nicht sonderlich sportinteressierten) jungen Mann den Einstieg in den Journalismus an. 1976 konnte Lippuner zum Ressort Naturwissenschaft Technik Medizin wechseln, wo er als Journalist, Moderator, Produzent und Redaktionsleiter tätig war. Als 1993 die Redaktion SF Special als «Labor» für neue Sendeformen geschaffen wurde, stieg er erneut um und realisierte unter anderem 18-Stunden-Sendungen (zum Beispiel von der Gotthard-Tunnelbaustelle) und grosse Reisereportagen: «Ich liebte es, als Produzent grosse Kisten zu organisieren.»

Peter Lippuner im Jahr 2000 in einer SF-Spezial-Sendung live vom Zürcher Flughafen Archivfoto

Von 277 auf über tausend Mitglieder

Nach seiner Pensionierung 2008 hatte er mehr Zeit für die NGW, deren Präsident er bereits 2007 geworden worden war. «Wir hatten damals nur 277 Mitglieder, vorwiegend Naturwissenschaftler», erinnert er sich. Bereits in seiner Antrittsrede versprach er: «In ein paar Jahren sieht die NGW anders aus.» Denn sein Ziel war, von anspruchsvollen Fachvorträgen wegzukommen, einem breiteren Publikum naturwissenschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen – und auch Berührungsängste abzubauen. Dabei kam ihm seine berufliche Erfahrung zugute: «Hier wie dort geht es doch darum, einen Aktualitätsbezug herzustellen und die Fragen zu beantworten, die die Menschen beschäftigen.»

«Ich habe stark von meinem Fernseh-Marketingwissen profitiert.» Peter Lippuner, langjähriger Präsident der NGW

Zunächst aber bedeutete es sehr viel Arbeit: Strukturelle Veränderungen im Vorstand waren nötig; vor allem aber sollte die NGW wachsen. Dafür hat er auch inhaltlich viel Neues initiiert und gemeinsam mit anderen in Bewegung gesetzt: Die Kinder-Uni, naturwissenschaftliche Spezial-Exkursionen, die Sonntagsmatineen «Wissenschaft um 11» sowie mehrtägige Aktionen auf dem Neumarkt, wie 2009 die «Zeltstadt des Wissens» (zum 125-jährigen Bestehen der NGW) oder 2014 die Ausstellung «Waldzeit». «Damit machten wir uns sichtbar und gewannen auch viele neue Mitglieder», sagt Lippuner. Heute zählt die NGW 1006 Mitglieder: Ziel erreicht. «Aber es war ein Krampf», gesteht er ein, «Und dabei habe ich stark von meinem Fernseh-Marketingwissen profitiert.»

Besuch aus dem Weltraum: Peter Lippuner mit Astronaut Claude Nicollier an der Kinder-Uni im Jahr 2013. Foto: Heinz Diener

Muesch ebe reagiere!

Mit weiteren innovativen Ideen und Formaten – etwa Exkursionen zur unterirdischen Bahnhofbaustelle in Zürich – sollten wissenschaftliche Inhalte anschaulich gemacht und eine Verbindung zur Grundlagenforschung hergestellt werden. «Und es funktionierte!», sagt Lippuner, «Wenn man es richtig macht, kommen die Leute!» Seine Anstrengungen fanden aber auch anderweitig Anerkennung: 2020 wurde er Ehrenmitglied der Akademie der Naturwissenschaften, 2021 erhielt die NGW Winterthur den renommierten Cogito Preis. «Das erfüllte mich schon mit Freude und Stolz», gesteht er ein.

Dennoch er ist unermüdlich dran geblieben, auch während Corona: «Viele Gesellschaften machten einfach zu. Wir dagegen gingen auf Zoom: Muesch ebe reagiere!» Und bereits sind neue Projekte aufgegleist: Zusammen mit Stadtgrün Winterthur hat die NGW die «Winti Scouts» lanciert. Dabei spüren Laien bedrohte oder seltene Pflanzen auf und dokumentieren mittels App die Artenvielfalt. «Citizen science, Bürgerwissenschaft, nennt man das», erklärt Lippuner. «Spielerisch entdecken, Erfolge erleben – da kann jede und jeder mitmachen. Und Freude an der Wissenschaft bekommen!»

Biologe Michael Wiesner publizierte für die NGW 2014 das Buch «Waldzeit». Aktuell hat Wiesner zusammen mit Stadtgrün das Mitmachprojekt «Winti Scouts» lanciert. Foto: Marc Dahinden

