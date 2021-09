Recherche zu Wysel Gyr – Der Mann, der die Schweiz frass Wysel Gyr war masslos: beim Arbeiten, Essen, Sammeln. Als TV-Chef dominierte er die Volksmusik. Forscherinnen entdecken ihn gerade neu. Linus Schöpfer

Machte manche Jodler gross, manche nicht: Wysel Gyr. Foto: RDB/M. Frei

Wysel Gyr und die gemeine Bratwurst, das war eine symbiotische Beziehung. Wysel stopfte Wurst in sich, und Wurst stopfte Wysel aus.

Gyr habe an einem Tag an der Olma jeweils sieben Bratwürste gegessen, erinnert sich Sepp Trütsch im Gespräch. «An einem schlechten Tag», fügt er an. Kurt Felix schätzte Gyrs Olma-Wurstkonsum einmal auf insgesamt fünfzig Stück. Jedoch: Waren es nicht eher 100? Nach seinem Rücktritt beim Schweizer Fernsehen wurde Gyr mit dieser Zahl konfrontiert. Der Moderator verneinte nicht, beschwichtigte allerdings: «Eine Olma dauert ja auch elf Tage.»