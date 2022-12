Kolumne Landluft – Der Mann, der Poulet mit Erbsen verwechselte Die Firma Planted darf Bezeichnungen wie «planted.chicken» weiterhin verwenden. Für gewisse Fleischesser ein echtes Problem. Rafael Rohner

Die Landluft ist eine Kolumne des Ressorts Region und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Ein Mann aus der Region Winterthur wollte kürzlich in einem Lebensmittelgeschäft Poulet-Geschnetzeltes kaufen. Sein Plan: mit Pilzen, Schnittlauch, Nudeln und Rahmsauce ein Menü zubereiten. Fündig wurde er im Vegi-Regal, direkt neben Delicorn, Cornatur, Beyond Meat und Co. Auf einer Verpackung erblickte er das Stichwort, nachdem er gesucht hatte: «Chicken nature». Auch der Inhalt in der Verpackung sah genau so aus, wie er es sich vorgestellt hatte: Poulet eben.

Zu Hause angekommen, machte sich der Mann an die Mise en Place: Zwiebeln hacken, Pilze schneiden, Poulet vorsichtig aus der Packung ziehen. Ja keine Salmonellen verteilen, schön durchbraten und dann einen ersten Happen degustieren. Doch Halt! Irgendwie schmeckte das anders als gewohnt. Was war da los? Erst jetzt schaute sich der Mann die Verpackung genauer an. Da stand in grossen Buchstaben «Planted» drauf. Und etwas kleiner: «100 Prozent plant based».

Da dämmerte es dem Mann langsam. Er hatte gerade versehentlich Erbsenproteine gegessen: Oh Schreck! Das «Poulet» blieb ihm buchstäblich im Hals stecken, und es begann ihn zu würgen. Erbsen kann er schon seit seiner Kindheit nicht leiden, selbst wenn sie wie Poulet schmecken. Für den Mann ist klar: Original muss es sein und dem Namen entsprechen, und zwar hundertprozentig. Zum Glück hatte er genügend Alternativen im Haushalt bereit: ein Stück vom Hund, etwas Röstzwiebeln und Fruchtfleisch dazu. Letzteres natürlich nur, damit auch sicher genügend Fleisch drin ist. Zum Trinken noch ein Glas Sonnenmilch. Dann alles richtig heiss machen. Zack, fertig ist das Hotdog-Menü.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

