Musikfestwochen in Winterthur – Der Mann hinter dem Rampenlicht An den Musikfestwochen rückt Pirmin Flepp die Bands im Rychenbergpark ins beste Licht. Der Auftritt der Punkrocker von Überyou am Donnerstag endete mit einem Blitzlichtgewitter. Delia Bachmann

Pirmin Flepp macht an den Musikfestwochen im Rychenbergpark das Licht für Bands ohne eigenen Beleuchter. Foto: Christian Merz

Pirmin Flepp schiebt einen Regler hoch. Die eben noch dunkle Bühne taucht in ein weisses Licht. Wie Motten strömen die Leute aus allen Ecken des Rychenbergparks nach vorne, wo die Moderatorin die erste Band ansagt: Überyou – fünf Punkrocker aus Zürich. Es geht los mit einer Wand aus schnellen Riffs, rauen Stimmen und rohem Spass. In der roten Hütte in der Mitte der Wiese klopft Flepp auf einem der vielen Knöpfe den Takt mit. Vorne blinken die Scheinwerfer im gleichen Tempo weiter.

Die grösseren Bands reisen laut Flepp meist mit einer eigenen Lichtshow an. Auf einem USB-Stick ist Song für Song programmiert, welche Lampen wann und in welcher Farbe aufleuchten. Für die Bands ohne eigenen Beleuchter macht der 29-Jährige das Licht. Das erfordert viel Spontanität und ein gutes Taktgefühl: «Ich versuche, mich in die Musik reinzuversetzen», sagt Flepp, der selbst gerne Progressive Metal und Rock hört. Für die Konzerte hat er eine Palette an «kleinen Szenen» programmiert, die er zum «Jammen» braucht.