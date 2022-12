EU-Korruptionsaffäre – Der Mann, vor dem Brüssel zittert Untersuchungsrichter Michel Claise muss die Korruptionsaffäre im Brüsseler Europaviertel aufklären. Kaum jemand ist für diesen Job mehr prädestiniert. Stephan Israel aus Brüssel

Der belgische Untersuchungsrichter Michel Claise ist das Gesicht der Ermittlungen in der Korruptionsaffäre, die das Brüsseler Europaviertel erschüttert. Foto: PD

Nicht umsonst trägt Michel Claise den Spitznamen «Monsieur 100 millions». Stolze Eurobeträge in diesen Dimensionen soll der Brüsseler Untersuchungsrichter schon in die Staatskassen gespült haben. Der 66-Jährige ist in seiner Heimat ein bekannter Name im Kampf gegen die Drogen- und Finanzkriminalität. Und nun also führt der langjährige Anwalt die Ermittlungen in der grössten Korruptionsaffäre, die die EU je erschüttert hat. Kein Wunder, fürchtet man sich im Brüsseler Europaviertel.