Baustelle am Bach in Marthalen – Der Mederbach bekommt mehr Platz Halbzeit auf der Baustelle beim Bachdurchlass an der Altemerstrasse. Noch zwei Monate, dann hat der Mederbach mehr Platz, und die Strasse ist wieder befahrbar. Eva Wanner

Der Durchlass für den Mederbach wird vergrössert. Das Wasser fliesst aktuell durch das Rohr ganz rechts im Bild. Foto: Heinz Diener

«Die Brücke ist weg!», sagt ein Velofahrer, als er von Marthalen in Richtung Alten fahren will und schaut zur grossen Baugrube, wo die Altemerstrasse bis vor kurzer Zeit noch über den Mederbach führte. Er fährt auf die Umleitung, die schon seit zwei Monaten besteht. In wiederum zwei Monaten wird der Velofahrer dann wieder über die normalen Wege fahren können.