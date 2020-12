Podcast zum Schweizer Fussball «Hätte Massimo Rizzo mal auf seinen Captain gehört»

Wovor hat Yanick Brecher den Trainer des FC Zürich gewarnt? Was für ein Typ ist Heinz Lindner, der neue Mann im Basler? Und was bedeutet Gegner Leverkusen für YB? Antworten in der «Dritten Halbzeit».