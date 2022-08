FCW vor dem Derby – Der Meister kommt zum Kellerduell Mit dem FC Zürich kommt der amtierende Schweizer Meister auf die Schützenwiese. Doch den Zürchern läuft es noch nicht diese Saison. Gregory von Ballmoos

Donis Avdijaj wechselte erst vor wenigen Tagen zum FCZ. Gegen Linfield war er aber schon Matchwinner. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Vier Spiele, null Tore, ein Punkt. Das ist die Bilanz des FC Zürich in dieser Meisterschaft. So schlecht wie der FCZ ist zuvor noch kein Meister in die Saison gestartet. Nachdem Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Franco Foda ist das Team noch in einer Findungsphase. Das System wechselten die Zürcher mehrfach – auch während des Spiels.