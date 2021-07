Pfadi zurück im Training – Der Meister startet ins nächste Kapitel Die neue Crew von Pfadi Winterthur hat mit dem Teamtraining für die kommende Saison begonnen. Der Pokal war auch dabei. Urs Stanger

Pfadis Neue (von links): Markus Sjöbrink, Giorgi Tskhovrebadze, Assistenztrainer Michal Svajlen, Trainer Goran Cvetkovic, Otto Lagerquist, Noam Leopold und Lukas Osterwalder. Madeleine Schoder

Am 17. Juni haben Pfadis Handballer in dieser Halle ihren zehnten Meistertitel der Clubgeschichte, den ersten seit 2004, gefeiert. Am Montag nun trug Vereinspräsident Jürg Hofmann den Pokal, nicht ohne Stolz, zurück in die Axa-Arena und platzierte ihn auf dem Zeitnehmertisch. Der Anlass: Das erste gemeinsame Training der neuen Mannschaft, der Auftakt zu einem weiteren Pfadi-Kapitel, das diese Saison unter dem Vermerk Titelverteidigung läuft,

«Die Pause war lang», sagt Goran Cvetkovic aus der Sicht des Trainers. Neutral betrachtet war sie rund drei Wochen kürzer als üblich, weil die Meisterschaft diesmal nicht wie früher bereits im Mai beendet wurde.