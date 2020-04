«Urban Forest» in Winterthur – Der Merkurplatz wird grüner und moderner Die Stadt Winterthur vergibt trotz der Corona-Krise bereits geplante Bauarbeiten. Nach Ostern wird der Merkurplatz ein neues Gesicht erhalten.

So soll es Anfang Mai auf dem Merkurplatz aussehen. Visualisierung pd

Künftig können sich Passantinnen und Passanten auf dem Merkurplatz in einem kleinen «Urban Forest» aufhalten. Anstelle der runden Sitztröge aus Beton erhält der Ort viele Pflanzbehälter mit einheimischen Bäumen, Sträuchern und Stauden. Eine Pop-up-Möblierung mit grossen Sitzbalken aus Winterthurer Käferholz wird gemäss einer heutigen Meldung der Stadt «zum Verweilen einladen», sobald die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dies erlauben.

Mit diesen Massnahmen will der Stadtrat den Platz neu beleben und an die heutigen Bedürfnisse nach mobiler Verpflegung und mehr «urbanem Grün» anpassen. Dazu gehört, dass die Taverne zum Kreuz ihre Terrasse öffnet und künftig ein Take-away anbietet. Die drei Verpflegungsstände werden der Fassade des «Einkaufszentrums am Stadtgarten» entlang aufgereiht und sorgen zusätzlich für Leben auf dem Platz.

Zusätzliche Veloparkplätze

Die Umgebungsarbeiten, die auf die geplante Sanierung des Stadtgartens abgestimmt sind, werden nach Ostern umgesetzt und dauern rund vier Wochen. Die bestehenden runden Beton-Sitztröge werden dabei vollständig rückgebaut, ein Teil des Asphalts entfernt und die Fläche eingekiest. Rund um den Platz werden zusätzliche Veloabstellplätze geschaffen.

Nicht von den Arbeiten tangiert sind das Stadtspielwerk und der Musikpavillon.

Die Finanzierung der Neugestaltung wird zur Hälfte von den Liegenschaftseigentümern der «Taverne zum Kreuz» und des «Einkaufszentrums am Stadtgarten» finanziert. Die andere Hälfte der Kosten übernimmt die Stadt Winterthur. Für die Bauarbeiten und die Lieferung von Pflanzen und Materialien werden Firmen aus der Region berücksichtigt.

( huy )