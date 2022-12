Was ist das Geheimnis eines guten Fondue chinoise, Herr Buffoni?

Das Fleisch sollte vor dem Verzehr vier, fünf Wochen optimal gelagert werden. Ich kalkuliere deshalb bereits Ende November anhand der letztjährigen Bestellungen, wie viel ich etwa benötige. Meine Lieferanten sind nur ein paar Kilometer weit weg: Das Schweinefleisch stammt von Lukas Schulthess in Gutenswil, das Lamm kommt vom Hof Guggenbühl in Illnau und die Rinder von Marco Schmid in Brünggen. Marco hat für mich auf die Festtage hin extra 20 Kälber eingestellt – da muss was gehen im Verkauf.