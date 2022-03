In der Rüedi Metzgerei Winterthur – Der Metzger, der vor 50 Jahren die Bärlauch-Bratwurst kreiert hat René Hafner aus Kyburg arbeitete in den 80er-Jahren in Winterthur und kreierte allerlei Spezialwürste – dann starb sein Chef auf einer Himalaja-Expedition. Nicole Döbeli

Heute wurstet René Hafner nur noch für sich selbst, aber immer noch mit viel Bärlauch. Der kommt auch in die Butter. Foto: Marc Dahinden

Wenn er die Bratwurst hätte patentieren lassen können, dann hätte ers gemacht, sagt René Hafner. Vor genau 50 Jahren erfand er ein Rezept mit Bärlauch: «Damals gab es in Winterthur sonst keine speziellen Würste.» Sein Chef Marcel Rüedi, Geschäftsführer der Familienmetzgerei Rüedi an der Wartstrasse, hatte Hafner damit beauftragt, sich etwas einfallen zu lassen. Und der liess sich nicht zweimal bitten: «Acht neue Wurstsorten habe ich auf die Grillsaison hin entwickelt. Die Leute kamen aus der ganzen Stadt zu uns.» Nebst der Schweinsbratwust versah er auch eine Kalbsbratwurst mit Bärlauch und stellte eine Bärlauchbutter für Steaks her. Im Herbst ersetzte er das saisonale Wildgemüse durch normalen Lauch.