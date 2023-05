Abstimmung in Winterthur – «Der Mindestlohn schwächt die Berufslehre» Das Komitee gegen den städtischen Mindestlohn lud zur Pressekonferenz ins Casinotheater. Und zeigte viel Verständnis für das Anliegen der Abstimmung, die es bekämpft. Deborah von Wartburg

Beat Imhof, Desiree Schiess, Urs Hofer (FDP) und Annetta Steiner (GLP) stellten am Mittwochmorgen ihre Gründe gegen einen städtischen Mindestlohn vor. Foto: Madeleine Schoder

«Ein Lohn zum Leben, wer kann da schon dagegen sein?», fragte Beat Imhof, Präsident von Gastro Winterthur und Geschäftsführer des Casinotheaters am Mittwochmorgen in seinem Kulturlokal. Und dennoch ist er dagegen. Gemeinsam mit Désirée Schiess, Präsidentin des KMU-Verbands Winterthur, Urs Hofer, Fraktionspräsident der FDP und Annetta Steiner, Fraktionspräsidentin der GLP, sprach Imhof für das überparteiliche Komitee, dass sich für ein Nein zum Mindestlohn auf städtischer Ebene einsetzt. Über einen solchen wird am 18. Juni in Winterthur abgestimmt.