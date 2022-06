Andreas Mösli im Podcast – Der «Mister FCW», der den Aufstieg immer noch nicht fassen kann Andreas Mösli ist das Gesicht des FCW. Im Podcast «Dialogplatz» erzählt er, wie er den Aufstieg erlebte und was nun auf den Club und die Schützenwiese zukommt. Gregory von Ballmoos Jonas Gabrieli

Andreas Mösli bei der Podcast-Aufnahme: «Wir ersetzen dem SC Kriens natürlich die Schäden nach der Aufstiegsfeier.» Foto: Marc Dahinden

Wir haben uns mit Andreas Mösli über sein 20-jähriges Engagement beim FC Winterthur, den Aufstieg in die höchste Spielklasse und die viele Arbeit unterhalten. Das ganze Gespräch hören Sie hier:

Das erste Jahr arbeitete Andreas Mösli gratis für den FC Winterthur, weil der Verein derart verschuldet war. Das war vor 20 Jahren, nun ist der FCW auf dem Höhepunkt seines sportlichen Erfolges und Mösli so was wie das Gesicht des Vereins. Nun will Mösli eigentlich sein Pensum reduzieren. «Ich hatte das Bedürfnis, etwas runterzuschrauben, aber wenn man aufsteigt, ist dies natürlich nicht so einfach», sagt er.

Im Podcast «Dialogplatz» spricht er über den Kult um das Stadion. «Als ich vor 20 Jahren begann, war eines der grossen Themen: die Schützenwiese, diese Bruchbude, diese Lotterbude der Nation. Dafür müsse man sich schämen», erzählt Mösli im Podcast. Die «Schützi» sei sehr negativ konnotiert gewesen. Mit Blick nach Schaffhausen ist sich Mösli aber sicher, dass es richtig ist, an der Schützenwiese festzuhalten – trotz den Problemen. «Die Schützenwiese hat Charme und eine Seele», sagt Mösli. Moderne Stadien, wie jenes in Schaffhausen, seien hingegen austauschbar.

Doch auch in Winterthur wird es Neuerungen geben. Beispielsweise die Sektorentrennung oder die Fangnetze hinter den Toren. «Trotzdem wird die Schützenwiese den Charme und den Charakter nicht verlieren», sagt Mösli.

Fangnetz auch vor Gegentribüne

Weitere Umbauten werden dennoch bald folgen. Die Liga verlangt diese. Schon 2010 kürte die Stadt Winterthur nach einem Architektur-Wettbewerb das Stadionprojekt «Das Runde muss ins Eckige» als Sieger. Geplant war eine etappenweise Sanierung der Schützenwiese. Umgesetzt wurde jedoch nur die erste Tranche: 2014 wurde die Gegentribüne neu gebaut. Den Rest mache man beim Aufstieg, hiess es damals.

Nun ist der Aufstieg realisiert und das Stadionprojekt veraltet. Die Liga hat ihre Vorgaben seit 2010 angepasst. «Es braucht jetzt ein neues Projekt», so Andreas Mösli, Leiter Kommunikation beim FC Winterthur, im Podcast «Dialogplatz». Er setzt sich jedoch für ein günstiges Stadion ein, damit die Stadt als Besitzerin und der Verein möglichst wenig Geld investieren müssen. Man solle sich in erster Linie auf den Sport konzentrieren, sagt Mösli. Bis zum neuen Projekt spielt Winterthur nur mit einer provisorischen Lizenz.

Auf die neue Saison wird es zudem ein Fangnetz vor der Gegentribüne geben. Der Grund dafür ist der Becherwurf aus dem Aarau-Spiel. Eigentlich sind solche Fangnetze nur hinter den Toren vorgeschrieben

Wann welches Thema zu hören ist

Den Aufstieg immer noch nicht wirklich realisiert 1:06

Die Begeisterung für den Fussball 8:00

Als ehemaliger Punk Teil des Fussballbusiness 17:05

Mit dem Aufstieg braucht es auch mehr Geld 21:20

Die Werte des FC Winterthur 32:49

Was für Transfers stehen noch an? 37:08

Die Schützenwiese: vom Schandfleck zum Kultstadion 40:43

Mittelfristig ist ein Stadionumbau nötig 45:19

Reicht die Grösse der Schützi noch? 53:03

Gespannt, ob die Euphorie verfliegt 54:20

Möslis Sicht zu gewaltbereiten Fans 58:06

Der Becherwurf hat ein Fangnetz zur Folge 59:45

Die gestiegene Leistungskultur beim FCW 1:05:33

Ungerechte Playoffs 1:13:37

Mehr Freizeit als Ziel 1:21:00



Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. Mehr Infos @GvonBallmoos Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

